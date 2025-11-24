Константин Меладзе не стал отказываться от пассивного заработка в России

Покинувший Россию музыкальный продюсер Константин Меладзе продолжает накапливать средства, используя депозиты в российских банках. С момента начала специальной военной операции его доход от процентов превысил один миллион рублей, сообщает SHOT .

62-летний автор песен, проявляющий осторожность в отношении возвращения в Москву, не стал отказываться от возможности получения пассивного дохода в России. Он размещает свои накопленные миллионы на сберегательных счетах в российских кредитных организациях, получая в среднем около полумиллиона рублей ежегодно в качестве процентов.

В настоящее время продюсер проживает за рубежом и оказывает поддержку своему младшему брату, певцу Валерию Меладзе, в его гастролях по странам Азии и Европы.

Предпринимательская деятельность Меладзе — старшего в России также успешно процветает. Прибыль продюсерского центра «Меладзе мьюзик» увеличилась за последнее время, превысив 85 миллионов рублей. Примечательно, что в октябре 2024 года композитор изменил регистрацию компании, указав вместо украинского грузинский паспорт.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе выражает опасения относительно возвращения в Россию после аннулирования его вида на жительство. Он даже не смог лично присутствовать на годовщине смерти отца, вместо этого брат показывал ему место захоронения посредством видеосвязи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.