Учреждения культуры Красногорска готовятся к новому творческому сезону

В домах культуры и библиотеках Красногорска Московской области пройдут «Дни открытых дверей», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В субботу, 31 августа, гости смогут познакомиться с руководителями кружков и студий, записаться в понравившиеся секции, посетить мастер-классы и насладиться концертами творческих коллективов.

Программа мероприятий разнообразна и интересна. Например, в ДК «Опалиха» посетители узнают о новых направлениях работы кружков и студий, а также смогут попробовать свои силы в искусстве.

В Доме культуры «Луч» будут представлены различные студии и кружки для детей и взрослых, а любители танцев смогут записаться в студии балета и хореографии. В усадьбе Знаменское-Губайлово сотрудники культурного учреждения расскажут о работе театральных, вокальных и музыкальных студий.

Библиотеки Подмосковья также проведут дни открытых дверей, подготовив для посетителей мастер-классы, консультации, экскурсии и турниры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.