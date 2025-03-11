Ученица ДМШ Подмосковья стала лауреатом III степени Всероссийского фестиваля

Конкурс проходил в Дзержинске с 28 февраля по 1 марта. В последние пять лет число участников превышает тысячу человек. В рамках конкурса в очном и заочном форматах проводились прослушивания конкурсантов в нескольких возрастных группах, а также проходили творческие встречи и мастер-классы.

В составе жюри — профессора кафедры народных инструментов Нижегородской Государственной консерватории им. М. И. Глинки Алексей Петропавловский и Владимир Митяков, преподаватели Дзержинского музыкального колледжа.

«В этот раз в возрастной категории, в которой выступала Таисия, I и II места не присуждались. Поздравляю нашу воспитанницу и ее преподавателя Юрия Сергеевича Бурмакина с достойным результатом! Желаю дальнейших успехов», — сказала директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Подмосковья Татьяна Матвеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.