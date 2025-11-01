Участники проекта «Контуры культуры» украсили дома и магазины Москвы

Художники из 46 городов страны поучаствовали в четвертом сезоне столичного арт-проекта «Контуры культуры». Они прислали сотни эскизов в различных стилях — от монументальной живописи и графики до каллиграфии, сообщает пресс-служба департамента культура Москвы.

«Победителями стали 10 человек, каждый из которых получил возможность украсить общественные пространства столицы. Увидеть произведения лауреатов можно на площадках в разных районах», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина

Так, в строении № 574 спортназначения на ВДНХ в рамках проекта появилась акварельная роспись с изображением бегунов и скейтера, в центре культуры и искусств «Щукино» — панно с природными мотивами, а в культурном центре «Москвич» — шрифтовая и геометрическая работы, выполненные в черно-белых оттенках.

Впервые победители «Контуров культуры» украшали витрины книжных магазинов. В одном из них на улице Преображенский Вал создали композицию в стиле поп-арта и граффити, а в здании на Ленинском проспекте — серию коллажей, которые были вдохновлены рукописным альманахом Корнея Чуковского «Чукоккала».

Проект «Контуры культуры» организует Московский продюсерский центр. Он помогает молодым талантам, открывая для них знаковые столичные площадки: крупнейшие сцены, учреждения культуры и парки. Три основных направления — музыка, арт и театр. Участниками мероприятий уже стали представители 30 стран.

