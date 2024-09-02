Участникам фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва»
Газета «Вечерняя Москва» подарила спецвыпуск гостям фестиваля «Спасская башня»
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В Москве провели XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его участниками стали оркестры и художественные коллективы из разных страны, сообщает «Вечерняя Москва».
Перед зрителями выступили артисты из Белоруссии, Египта, Таиланда, Китая, Турции, России. Публика аплодисментами поблагодарила музыкантов за концерт.
В последний день «Спасской башни» гостям подарили специальный глянцевый выпуск газеты — «Москва-877», который посвящен Дню города.
Праздничный материал издан при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Он рассказывает читателям про столичные проекты, призванные улучшить жизнь россиян.