Участникам фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва»

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В Москве провели XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его участниками стали оркестры и художественные коллективы из разных страны, сообщает «Вечерняя Москва».

Перед зрителями выступили артисты из Белоруссии, Египта, Таиланда, Китая, Турции, России. Публика аплодисментами поблагодарила музыкантов за концерт.

В последний день «Спасской башни» гостям подарили специальный глянцевый выпуск газеты — «Москва-877», который посвящен Дню города.

Праздничный материал издан при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Он рассказывает читателям про столичные проекты, призванные улучшить жизнь россиян.