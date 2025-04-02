Убытки и проигранный суд: как сложилась судьба бренда Андрея Макаревича*

Макаревич* ушел в минус со своей компанией «Самый смак» после переезда в Израиль

Рок-музыкант, экс-ведущий телешоу «Смак» Андрей Макаревич* потерпел убытки от своей компании «Самый смак» после переезда в Израиль, сообщает Инфо24 .

По данным издания, продюсерский центр «Самый смак» в 2022 году имел отрицательный баланс — минус 100 тыс. рублей. Правда, в 2023 году компании удалось заработать около 150 тыс. рублей, чистая выручка составила 23 тыс. рублей, а в 2024 году центр вновь ушел в минус на 63 тыс. рублей.

Как уточняется в сообщении, на ООО «Самый смак» было зарегистрировано 3 товарных знака. Однако недавно суд в Москве удовлетворил просьбу ресторана «Шмак» прекратить охрану товарных знаков Макаревича*.

Шоу «Смак» закрылось в 2005 году. В феврале 2025 года лидер «Машины времени» сообщил, что собирается перезапустить свою кулинарную программу.

* Признан иноагентом Минюстом РФ.