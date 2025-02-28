Иноагент Макаревич* хочет перезапустить кулинарное шоу «Смак»

Рок-музыкант и певец Андрей Макаревич* хочет перезапустить кулинарную программу «Смак». Пока неясно, в какой именно стране хотят снимать шоу и показывать его, сообщает Mash .

С фронтменом «Машины времени» перестал сотрудничать продюсер «Адской кухни» Николай Билык после того, как певец пообещал дать «бешеный концерт» на Украине. Тогда рокер так и не выступил перед украинской публикой. Теперь музыкант-иноагент связался с продюсером «Рецепта на миллион» Павлом Судаковым, который режиссировал «Смак» во время его первых запусков.

Последним ведущим «Смака» был шоумен Иван Ургант. Кулинарное шоу закрылось в 2018 году.

Пока неясно, где именно Андрей Макаревич* хочет снимать «Смак» и кого из гостей он намерен приглашать.

Ранее Макаревич* заявил, что не спонсирует ВСУ, потому что боится за жизнь сына в Москве.

* Признан иностранным агентом в России.