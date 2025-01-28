«Украинская ракета убьет сына»: почему Макаревич* отказался помогать ВСУ?

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не занимается финансированием украинской армии, так как боится за своего сына, проживающего в Москве, сообщает SHOT .

Музыкант в интервью Deutsche Welle** рассказал о своем главном страхе: вдруг ракета ВСУ попадет в его отпрыска Ивана. Однажды украинские дроны уже взрывались в нескольких километрах от столичной квартиры Макаревича-младшего.

Ранее Макаревич* отдал 37-летнему Ивану свою долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте. Теперь исполнитель не хочет, чтобы «украинская ракета упала на Москву и убила его сына».

Примечательно, что ранее лидер «Машины времени» стал участником концерта, средства от которого направили Украине. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Макаревич* и вовсе признался в активной финансовой поддержке украинцев. Нынешнее заявление музыканта вызвало шквал гнева у проукраинских пользователей Сети.

Не так давно Макаревич* начал распродавать свое имущество в Израиле. Первым был продан кухонный стол.

*Признан иностранным агентом на территории России.

**Признана в РФ СМИ-иноагентом.