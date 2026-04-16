У популярного российского комика нашли агрессивный рак

сегодня в 18:45

28-летнему комику Элдосу Алмазову диагностировали рак кости — остеосаркому. Опухоль считается агрессивной и злокачественной, рассказал стендапер в своем Telegram-канале .

Комику необходимо лечение — химиотерапия, биопсия и проведение операции на левой ноге. Он начал собирать средства и попросил фанатов о пожертвованиях.

«Все это очень дорого стоит, у кого есть возможность помочь буду очень благодарен», — добавил комик.

В 16:10 Алмазов рассказал, что фанаты отправили ему 630 тыс. пожертвований. Один мужчина перевел 608,7 тыс. рублей.

Алмазов — комик из Киргизии. Он обрел популярность пять лет назад, когда начал выступить на телевидении в РФ. Комик завоевал сердца аудитории, благодаря самоиронии — много шутил над своим внешним видом.

У Алмазова с детства карликовость. Будучи взрослым, он выглядит, как ребенок. Рост стендапера составляет 130 сантиметров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.