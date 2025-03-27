Российский режиссер и кинокритик, педагог, киножурналист Давид Шнейдеров рассказал, какие шансы у звезд «Аноры» Марка Эйдельштейна и Юры Борисова получить голливудские контракты и в чем главная проблема российских актеров для карьеры в США.

Эксперт отметил, что наконец-то в американском кино русских играют именно российские актеры. При этом традиционно в Голливуде русским достаются роли плохих парней — алкоголиков, бандитов и женщин легкого поведения, так как есть определенный стереотип.

Кинокритик также выразил надежду, что после оскароносного фильма «Анора» россияне будут востребованы у американских режиссеров. При этом, отметил эксперт, «Анора» — это все-таки независимое кино, а не студийное.

«У Марка, мне кажется, больше шансов на голливудские контракты, чем у Юры. У первого внешность европейская, типажная, недаром его называют русским Тимоти Шаламе. А у Борисова внешность чисто славянская», — объяснил Шнейдеров в эфире радио Sputnik.

При этом главной проблемой российских актеров в Голливуде он назвал русский акцент, от которого сложно избавиться. Например, Борисов после съемок в «Аноре» сказал, что всерьез займется изучением английского.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» в 2025 году за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». Однако он уступил статуэтку Кирану Калкину.

Ранее стало известно, что военкомат Нижнего Новгорода ищет 23-летнего Марка Эйдельштейна, так как он еще не прошел срочную службу.