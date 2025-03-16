Военкомат Нижнего Новгорода ищет актера Марка Эйдельштейна. Артисту 23 года, но он еще не прошел срочную службу, сообщает Mash .

Эйдельштейн должен быть отметиться в военкомате в Нижнем Новгороде по месту прописки. Однако артист сначала посетил «Оскар», а затем Неделю моды в Париже.

Артиста там пригласили стать амбассадором Balenciaga, Loewe, MiuMiu. Кроме того, Эйдельштейн общался с американским репером Асапом Роки и английской актрисой Эммой Корин.

Однако отсрочка у Марка уже завершилась. Он должен был отметиться в российском военкомате, но еще не сделал этого.

Ранее актер Юра Борисов вместе с Эйдельштейном станцевали после «Оскара».