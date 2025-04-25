У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на рак
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У народного артиста РСФСР Сергея Никоненко обнаружили новообразование с подозрением на рак. Он обратился к докторам и был отвезен в стационар, сообщает SHOT.
В больнице доктора нашли у мужчины новообразование предстательной железы. Также у 84-летнего актера обнаружили еще ряд недугов.
Никоненко во время беседы с журналистами подтвердил, что действительно обращался к врачам. Он пошел на такой шаг по просьбе супруги.
Актер добавил, что периодически у него происходят скачки давления. Несмотря на состояние здоровья, он и дальше играет в театре, а также ездит по российским городам с гастролями.
Никоненко известен по ролям в картинах «Гардемарины, вперед» и «Каменская».