У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на рак

У народного артиста РСФСР Сергея Никоненко обнаружили новообразование с подозрением на рак. Он обратился к докторам и был отвезен в стационар, сообщает SHOT .

В больнице доктора нашли у мужчины новообразование предстательной железы. Также у 84-летнего актера обнаружили еще ряд недугов.

Никоненко во время беседы с журналистами подтвердил, что действительно обращался к врачам. Он пошел на такой шаг по просьбе супруги.

Актер добавил, что периодически у него происходят скачки давления. Несмотря на состояние здоровья, он и дальше играет в театре, а также ездит по российским городам с гастролями.

Никоненко известен по ролям в картинах «Гардемарины, вперед» и «Каменская».