«Ты такая страстная»: блогер Косенко проводил время с Боней, пока жена рожала

Блогер Сергей Косенко признавался в любви Виктории Боне, пока его жена Саша Белякова (Belair) рожала. Сейчас мужчина разводится с избранницей, которая подарила ему двоих сыновей в браке, сообщает «СтарХит» .

Некоторые пользователи Сети решили, что причина развода Косенко и Belair кроется в возможной измене Сергея с Боней. Например, блогер Лилия Нилова подчеркнула, что Косенко слишком нежно поздравлял Боню на одном из мероприятий. Он называл ее «любящей и страстной» и сам отмечал, что любит ее. В это время супруга блогера рожала второго ребенка. Между тем в Сети также раскритиковали такое поведение Косенко.

Блогер и Боня давно дружат и не раз опровергали обвинения в тайной связи. При этом они иногда отправлялись в отпуск вместе. Виктория ранее прокомментировала обвинения, что Косенко разводится с женой якобы из-за нее.

«Мне написали, мол, правда ли у меня с Косенко шуры-муры, и поэтому он разводится. Это неправда», — говорила Виктория.

По словам Бони, Косенко и его супруга разошлись по обоюдному согласию. Они пришли к такому решению еще несколько месяцев назад.

Сейчас Саша Belair запрещает Косенко видеться с детьми и требует от него 5,5 млн рублей алиментов. Блогер признался, что пока что испытывает финансовые трудности.

