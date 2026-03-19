Блогер Косенко рассказал, что Sasha Belair требует с него 5,5 млн руб алиментов

Блогер Сергей Косенко рассказал подробности развода с Sasha Belair. По его словам, после того как Саша Белякова (настоящее имя блогерши) бросила его по SMS и уехала рожать в США, он общается с ней и детьми только через адвокатов.

По его словам, он систематически отправлял 4 тыс. тыс. долларов алиментов на двоих сыновей возрастом 2 года и 3 месяца, но однако экс-супруга выставила счет в 65 тыс. долларов в месяц, что в общей сложности составляет около 5,5 млн рублей.

«Саша отправляет мне (требование — ред.). За месяц — а прошло три. То есть я должен уже 17 миллионов рублей, чтобы после оплаты увидеть собственных детей», — рассказал он в подкасте Виктории Бони.

В январе 2024 году блогер Сергей Косенко ради лайков бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео тут же облетело социальные сети, и общественность настаивала на том, чтобы горе-отца лишили родительских прав.

