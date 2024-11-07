«Ты мне противен»: истерика Лерчек из-за гулящего Натана попала на видео

Лерчек поссорилась с Натаном на шоу «Звезды в джунглях»

Блогер Валерия «Лерчек» Чекалина поссорилась с певцом Натаном Мировым (Natan) на шоу «Звезды в джунглях». Причиной стало то, что рэпер целовался не только с ней, но и с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой), сообщает Starhit.ru .

На шоу у Натана сперва вспыхнули нежные отношения к Лерчек, а потом к Бьянке. Рэп-исполнитель успел поцеловаться как с первой, так и со второй девушкой.

Узнав о связи Мирова с Липницкой, Чекалина устроила ему скандал. Лерчек называла Натана противным и заявляла, что не хочет сидеть с ним рядом.

«Я не хочу с тобой рядом вообще находиться. Ты мне противен», — упрекала Чекалина.

Натан успокаивал Лерчек и говорил, что не хочет ее терять и «больше никогда в жизни не подведет». Чекалина же отвечала, что для ей больно вспоминать произошедшие события.

После того, как видео с поцелуями Лерчек и Натана появилось в Сети, рэпер записал видео с извинениями перед своей женой.