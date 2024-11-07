«Ты мне противен»: истерика Лерчек из-за гулящего Натана попала на видео
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Блогер Валерия «Лерчек» Чекалина поссорилась с певцом Натаном Мировым (Natan) на шоу «Звезды в джунглях». Причиной стало то, что рэпер целовался не только с ней, но и с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой), сообщает Starhit.ru.
На шоу у Натана сперва вспыхнули нежные отношения к Лерчек, а потом к Бьянке. Рэп-исполнитель успел поцеловаться как с первой, так и со второй девушкой.
Узнав о связи Мирова с Липницкой, Чекалина устроила ему скандал. Лерчек называла Натана противным и заявляла, что не хочет сидеть с ним рядом.
«Я не хочу с тобой рядом вообще находиться. Ты мне противен», — упрекала Чекалина.
Натан успокаивал Лерчек и говорил, что не хочет ее терять и «больше никогда в жизни не подведет». Чекалина же отвечала, что для ей больно вспоминать произошедшие события.
После того, как видео с поцелуями Лерчек и Натана появилось в Сети, рэпер записал видео с извинениями перед своей женой.