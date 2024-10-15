«Ведешь себя как животное»: женатый Natan раскаялся за измену с Лерчек на шоу

Natan извинился перед женой за связь с Лерчек Чекалиной в «Звездах в джунглях»

Рэпер Натан (Natan) извинился перед своей супругой за произошедшее на шоу «Звезды в джунглях». В проекте его тайком запечатлели на видео за поцелуями с блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной, сообщает Starhit .

Артист записал почти 1,5-минутное видео с прояснением ситуации. На кадрах он признался, что за время нахождения на шоу у него и Лерчек возникла взаимная симпатия и это «очень глупо отрицать».

«Находясь 24/7 на проекте в определенных условиях, у тебя наступает дикая шизофрения, и ты уже перестаешь осознавать, где реальность, а где — нет. Теряешь контроль и ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной», — говорит Натан на видео.

Музыкант добавил, что не оправдывает свой «недостойный поступок» и очень огорчен.

«Понимаю, насколько сильно я делаю больно самому дорогому человеку в своей жизни», — добавил рэп-исполнитель.