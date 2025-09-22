Творческий мастер-класс для детей провело каширское предприятие «Санрайз»

Воспитанники воскресной школы Вознесенской церкви городского округа Кашира посетили предприятие ООО «Санрайз», которое специализируется на производстве всесезонной обуви для детей и взрослых из этиленвинилацетата (ЭВА), а также резиновых ковриков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для детей провели экскурсию по производству, творческий мастер-класс, а по окончанию каждому ребенку вручили подарок, в который вошли сапоги «Экобутс», сабо «Glocs» и джибитсы «Мишки».

Экскурсию по цеху провела генеральный директор ООО «Санрайз» Дарья Котюнина. Она подробно рассказала о каждом этапе производства и о продукции, которую они выпускают. особое внимание детей привлекла новинка ООО «Санрайз» — джибитсы, которыми юные посетители самостоятельно украшали сабо «Glocs».

Предприятие подготовило для гостей мастер-класс, где гости смогли проявить творческое мышление и креативность.

«Участники мастер-класса были в восторге от предложенной темы. Они с энтузиазмом взялись за работу и начали создавать свои уникальные сапожки. Результаты мастер-класса были великолепными! Невероятно красивые и оригинальные сапожки получились у каждого участника этого творческого мероприятия. Каждый сапог был уникальным и не похожий на другой», — рассказала генеральный директор ООО «Санрайз» Дарья Котюнина.

Отметим, что ежегодно предприятие ООО «Санрайз» вводит ряд новые модели, охватывающие все сезоны года. Сейчас открывает новое производственное направление — это изготовление набора конструкторов для детей из ЭВА.

