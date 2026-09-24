Цыганова назвала Сергея Соседова глубоко одиноким человеком

После съемок в «Суперстаре!» и работы над клипом Соседов остался у Цыгановой дома. Они говорили до трех часов ночи об искусстве и о том, почему критик не женился. Певица рассказала, что он не хотел уходить. Известие о его смерти расстроило ее и ее мать.

«Ему хотелось быть услышанным. Мы затрагивали такие тонкие темы, почему он один. Сережа был глубоко одинокий человек. Если бы ему попалась какая-то подруга, женщина, которая бы соответствовала его внутреннему миру, все было бы иначе. А так он прожил же всю жизнь со своей мамой. Сережа никогда не лукавил. Он действительно был одинокий и очень талантливый человек с глубокой душевной раной. И, конечно, он был хороший критик — мог дать характеристику и артисту, и произведению», — отметила Цыганова.

Соседов упал с лестницы на гастролях, когда шел на завтрак, и скончался 23 сентября. Его мать рассказала журналистам, что сначала не поверила в смерть сына. СМИ сообщали, что причиной смерти стали травма головы и последовавший за ней отек мозга.

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