Цыганов и Морозова сыграют в новой версии постановки о слепоглухих людях

Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в третьей версии спектакля о слепоглухих людях. Постановка получила название «Прикасаемые 3.0», сообщается на сайте Кино-Театр.ру .

Премьера спектакля состоится в Новом пространстве Театра Наций 11 октября. Зрителям расскажут о невидящих и неслышащих людях, которые, тем не менее, живут яркой и полной жизнью.

Премьера третьей версии постановки приурочена к десятилетию Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», который создал первую версию спектакля в партнерстве с Театром Наций. В ней будут совершено новые герои и истории. Режиссером выступит Руслан Маликов. Постановкой также занималась драматург Дарья Мазур.

Спектакль «Прикасаемые» создали в 2015 году. Основателем проекта стал Евгений Миронов. В разные годы в постановке сыграли известные российские актеры, в том числе слепоглухие.

В 2017 году появилась вторая версия спектакля под названием «Прикасаемые/In touch». Ее показывали по всему миру, в том числе в Великобритании, Франции и т. д.

Ранее стало известно, что Большой театр изменил правила продажи билетов в связи со случаями спекуляции. Учреждение с 1 октября продает только именные билеты.