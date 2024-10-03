Большой театр изменил правила продажи билетов в связи со случаями спекуляции

Так, с 1 октября будет осуществляться продажа только именных билетов. Приобрести их можно, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В билет будут занесены персональные данные покупателя. Если зритель приобретает билет на официальном сайте театра, то ему предстоит самостоятельно указать свои данные.

Перед спектаклями сотрудники театра будут проводить проверку документов зрителя и сверять их с именными билетами. При несоответствии данных допускать в театр не будут.

В пресс-службе учреждения попросили зрителей быть внимательными и приобретать билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра, в ином случае существует вероятность приобрести подделку.