В интернете обсуждают кадры, на которых популярный российский певец Филипп Киркоров исполняет песню «Цвет настроения синий». Выглядит при этом исполнитель крайне уставшим.

На кадрах видно, как артист стоит на сцене в расшитой стразами кофте, заправленной в джинсы. У него тяжелый усталый взгляд, а внешний вид разительно отличается от того яркого сценического имиджа, к которому привыкли зрители на выступлениях.

Некоторые пользователи обратили внимание и на изменившуюся физическую форму певца. Они отметили, что до привычного сценического лоска ему в тот момент было далеко.

В комментариях предположили, что на видео попал саундчек или генеральная репетиция перед концертом в Барнауле.

«Какой же он уставший», «Видно, что энергия не то что на нуле, а в минусе», «Подустал к середине турне», «Как же он з*******», — отметили в Сети.

При этом пользователи восхитились трудоспособностью артиста. Они отметили, что Киркоров всегда очень искренне и душевно поет, а его шоу поражают красочностью.

«Думает: „Господи когда уже закончится мое выступление“. Ну это все шутки, если серьезно, то он выступает всегда, через день да каждый день, естественно устает и изматывается, но держится, молодец», — написали в комментариях.

Российский поп-король выступил в Барнауле 21 марта. Он блистал на сцене и исполнил полюбившиеся многим хиты, среди которых «Зайка моя», «Снег» и «Жестокая любовь». Выступление в столице Алтайского края стало частью большого турне певца по городам РФ.

