Цирковая студия из Павловского Посада взяла Гран-при в Москве

Воспитанники цирковой студии «Пилигрим» из Павловского Посада стали победителями V детского фестиваля «Праздник цирка — 2026» в Москве. Коллектив завоевал Гран-при и несколько призовых мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел на сцене Центра детского и юношеского творчества «Бибирево». В нем приняли участие коллективы из Москвы и других регионов России. Конкурсантов оценивали профессионалы циркового искусства, в том числе народные артисты Виктор Шемшур и Владимир Довейко.

Юные артисты из Образцового коллектива цирковая студия «Пилигрим» выступили в жанре жонглирования. По итогам конкурса все пять номеров получили высокие награды.

Злата Клементьева стала лауреатом III степени. Групповой номер «Желтые ботинки» удостоен звания лауреата II степени. Номера «Девчата» и «Спортивный марш» стали лауреатами I степени, при этом «Спортивный марш» получил специальный приз жюри. Гран-при фестиваля завоевал номер «Фраг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.