Центр «Лампа» в Ленинском округе проведет бесплатные занятия 4 октября

Детский центр «Лампа» музея-заповедника «Горки Ленинские» 4 октября отметит первый день рождения бесплатными мастер-классами для детей и родителей в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа «Ламповый день» начнется 4 октября в 11:00. Все занятия и развлечения будут бесплатными. Центр «Лампа» открылся год назад в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«Лучшие педагоги и самые современные технологии дают детям не только новые знания, но и раскрывают их таланты», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В художественной мастерской дети нарисуют «Вкусную картину», на занятии по печатной графике создадут фирменный шопер, а в швейной мастерской изготовят фетровую игрушку. В мультлаборатории они вместе с родителями соберут поздравительную открытку и увидят лучшие работы, созданные за год. В мастерской робототехники гости сделают «умного робота», запрограммируют его движения и познакомятся с новыми моделями.

В течение дня посетителям расскажут о новых детских музейных программах. Праздник завершится коллективным созданием настенного панно в технике тафтинг: нити, добавленные гостями, сложатся в сказочный сюжет. За год центр разработал десять специальных музейных программ, большинство из которых не имеют аналогов. Среди них — «Кабинет чудес», научный детектив с путешествием во времени и рассказом об изобретениях и людях, двигавших прогресс.

«Лампа» находится в Южном флигеле усадьбы Горки. На двух этажах расположены десять площадок, в том числе музейный, китайский и шахматный клубы, фотолаборатория, цех деревообработки, художественная мастерская, площадки для занятий робототехникой, тафтингом, рукоделием и китайской каллиграфией. 3+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.