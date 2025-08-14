Центр «Крупа» в Невском районе Петербурга вступил на новый этап развития

Культурное пространство «Крупа», расположенное по адресу проспект Обуховской Обороны, 105, продолжает свое активное развитие. В ближайшее время посетители смогут познакомиться с новым музеем, рассказывающим об истории Дворца культуры имени Н. К. Крупской, об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

За последние два года территория бывшей книжной ярмарки превратилась в современный творческий центр с разнообразной инфраструктурой. Согласно планам развития, в «Крупе» появятся дополнительные образовательные и досуговые форматы.

На сегодняшний день это динамичное пространство объединяет разные творческие направления. Здесь можно встретить художественные студии, креативные команды и танцевальные коллективы, совместно создающие насыщенную культурную среду и поддерживающие активную событийную программу.

Традиционная книжная ярмарка, работающая в Невском районе на протяжении трех десятилетий, станет центром нового культурного пространства. Директор по развитию культурного центра «Крупа» Анна Козлова заверила, что популярный среди жителей формат будет сохранен.

По словам Козловой, необходимость изменения формата работы ярмарки вызвана современными тенденциями книжного рынка. Она отметила, что традиционные книжные ярмарки постепенно утрачивают популярность из-за развития онлайн-площадок, которым покупатели сейчас отдают предпочтение вместо обычных магазинов.

При этом книжная ярмарка продолжит свою работу, сохраняя атмосферу 90-х и 2000-х годов, которая знакома многим посетителям. Как сообщается, это историческое место Петербурга, где в прошлом проводились встречи с известными авторами, включая братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Андрея Кивинова и других знаменитых писателей, будет не только поддерживаться, но и развиваться. Планируется усилить ностальгическую атмосферу: на первом этаже появятся ретро-автоматы, стены украсят плакатами популярных исполнителей тех лет, также будут созданы тематические фотозоны.