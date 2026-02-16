сегодня в 21:53

«Царь-блин» диаметром 3,5 метра испекут на Масленицу в Крыму

В Крыму на Масленицу в Бахчисарайском парке миниатюр запланирована выпечка гигантского блина диаметром 3,5 метра. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости .

«По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут „царь-блин“ диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров», — рассказал Жиленко.

По словам Жиленко, испеченное изделие будет представлено посетителям парка. Для изготовления «царя-блина» потребуется целый мешок муки, около 30 литров молока и ведро сахарной пудры.

Жиленко предположил, что это кулинарное чудо привлечет внимание как отличная фотолокация, а затем каждый сможет его продегустировать.

Ранее россиянам рассказали, как правильно готовить «тающие» блины. В 2026 году масленичная неделя празднуется с 16 по 22 февраля.

