Триумф после тюрьмы: билеты на спектакль с Ефремовым раскупили за часы

Билеты на первый спектакль с Ефремовым после освобождения раскупили за часы

Билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» были полностью раскуплены за несколько часов, сообщили в пресс-службе театра, сообщает aif.ru .

В театре пояснили, что высокий спрос на билеты связан с ограниченным количеством мест и премьерным статусом постановки. Продажи велись через кассу, официальный сайт и уполномоченного билетного оператора. В учреждении отметили, что процесс прошел без технических сбоев и превышения лимитов.

В пресс-службе подчеркнули, что ажиотаж вызван участием ведущих артистов и небольшой вместимостью зала. После завершения официальных продаж билеты появились на сайтах объявлений по цене от 12 тысяч рублей за бельэтаж, хотя в театре их стоимость составляла 8 тысяч рублей. Места в партере предлагались от 35 тысяч рублей.

Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. Актер был освобожден условно-досрочно в апреле 2025 года.

