1 ноября в московском театре «Кашемир» стартует новый театральный сезон. Третий по счету сезон откроется постановкой «Москва — Петушки», созданной по известной поэме Венедикта Ерофеева. Спектакль поставил режиссер Федор Малышев.

Перед началом представления состоится специальное мероприятие для журналистов и блогеров. Гостям расскажут о планах театра и познакомят с творческой командой — артистами и постановщиками.

Регистрация участников начнется в 17:45 и продлится до 18:00. Торжественное открытие сезона запланировано на 18:00 и завершится в 18:20.

С 18:20 до 19:00 гостей ждет прием с игристыми напитками. В это время выступит музыкальная группа «Фрикинг Аут». Затем, с 19:00 до 20:50, зрители увидят постановку «Москва — Петушки».

О спектакле

Постановка «Москва — Петушки» не укладывается в привычные жанровые рамки. В ней есть юмор, но это не комедийное произведение. Присутствуют драматические моменты, однако трагедией спектакль тоже не назовешь. Философская глубина есть, но формат притчи здесь не используется.

По сути, это история о человеке — умном, порядочном, образованном, который оказывается чужим в окружающем его мире. Центральная тема — одиночество интеллигента, которого общество отвергает.

Главный персонаж — Венечка Ерофеев. Это неординарная личность с хорошим образованием. Он покидает столицу и в пути распивает спиртное с попутчиками. Алкоголя выпито так много, что герой полностью утрачивает связь с реальностью — перестает понимать, где находится и сколько времени прошло.

Во время своего путешествия главный герой Венечка встречает самых разных спутников — от образованных людей и странников до тех, кто оказался выброшен на край общества. Но попадаются ему и необычные персонажи: монстры, небесные создания и даже дьявол.

Разговоры с этими случайными знакомыми становятся настоящим жизненным путем для героя. Венечка потерялся в своей жизни, устал от одиночества и заброшенности. Он измучен тем, что постоянно пытается алкоголем заглушить не проходящую душевную боль.

Тем не менее герой пытается не потерять рассудок и любой ценой добраться до города Петушки. Именно там его ожидают любимая и маленький ребенок.

Актерский состав

Главную роль Венечки в спектакле «Москва — Петушки» исполнит Иван Добронравов. Вместе с ним на сцене появятся Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие артисты. Они сыграют разных героев из знаменитой поэмы — и трагических, и комических, которые попадаются главному персонажу на пути.

Постановка показывает внутренний мир размышляющего человека. Художник Виктор Малышев создал декорации, где пространство превращается то в вагон электрички, то в переход между реальностью и небесным миром. Главный герой — это второе «я» выдающегося русского автора Венедикта Ерофеева, который движется по своей жизненной дороге к символическим Петушкам.

«Для кого-то поэма — просто „прикол“, пьяный анекдот или карикатура на абсурд советской жизни, для других — русский „Улисс“, шедевр, по которому на совершенно трезвую голову пишутся солидные научные исследования. Ерофеев язвительно отзывался о тех, кто видел в его книге одни только хохмы, но при этом сам говорил, что от души смеялся, когда писал поэму. Но ему было можно — ведь он как никто понимал неотделимость трагического от смешного», — режиссер спектакля Федор Малышев.

Спектакль начнется в 19:00 во «Дворце на Яузе», который находится по адресу: площадь Журавлева, дом 1. Добраться можно от станции метро «Электрозаводская» (БКЛ).

