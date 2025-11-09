Треки Паши Техника пропали со стриминговых платформ из-за споров за роялти

Около 80 треков Паши Техника, которые были выпущены через его менеджера Марка Яровного, были удалены со стриминговых платформ из-за спора наследников рэпера за роялти (платежи за использование объектов интеллектуальной собственности — ред.), сообщает Baza .

В 2023 году Техник заключил контракт с лейблом А+. Ему вручили аванс, а остальную прибыль он должен был получить в том случае, если треки заработают сумму, превышающую задаток.

По условиям контракта 30% от всех роялти должны были поступать менеджеру рэпера. Однако при жизни Техника треки так и не окупились, а вот после смерти, вероятно, доходы все же появятся.

После смерти музыканта Яровный заявил, что готов отдать свои 30% его экс-супруге Еве Карицкой и родным. Однако это не получилось воплотить в жизнь, так как бывшая жена Техника еще не вступила в наследство.

Спустя 6 месяцев Карицкая решила предъявить претензию менеджеру рэпера. При этом сам мужчина уверяет, что все еще готов отдать свои 30% родным музыканта. Экс-супруга Техника добилась того, что порядка 80 треков рэпера, которые выпускались через Яровного, пропали со стриминговых площадок.

Так, пропали альбомы, выпущенные в составе группы «Каптерка»﻿, а также совместный альбом «Кипятильник»﻿ с Metox. Композиции будут перезаписаны без куплетов Техника.

Паша Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Близкие допускали, что рэпера увезли в больницу на Пхукете из-за последствий употребления запрещенных веществ.

