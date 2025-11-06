Общественники призвали МВД заняться каналом бывшей Паши Техника

Представители общественности обратились к МВД и Роскомнадзору с просьбой о запрете интервью эскортниц со звездами, а также открытой рекламы проституции в Telegram-каналах, сообщает Life.ru .

В качестве примеров подобных ресурсов упомянуты канал Кристины Лекси, бывшей спутницы Паши Техника, и ее YouTube-проект «Шоу без купюр».

Соответствующее заявление было обнародовано правозащитным центром «Сорок сороков».

«Проект „Шоу без купюр“ посвящен открытому обсуждению интимных и сексуальных тем, а также оказания интимных и сексуальных услуг на возмездной основе (проституции), что создает у зрителей, коими являются и лица, не достигшие 18-летнего возраста, ложное представление о приемлемости таких образа жизни и рода занятий, об их привлекательности, а также возможности использования этого для заработка денег. Возрастного ограничения для просмотра видео не установлено», — отмечается в сообщении.

По мнению активистов, контент канала содержит информацию, демонстрирующую неуважительное отношение к обществу и отрицающую ценность семьи. Общественники убеждены, что в действиях блогера присутствуют признаки нарушений административного законодательства, предусмотренных ч. 12 ст. 13.15 и ст. 6.17 КоАП РФ.

