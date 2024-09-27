Трагедии в семьях знаменитостей: кто из артистов похоронил своих детей

В минувшие выходные внезапно скончался единственный сын 71-летней певицы Ирины Понаровской — 39-летний Энтони Родд умер в ванной от остановки сердца. На траурной церемонии безутешная Понаровская рыдала и бросалась на гроб, не желая отпускать своего ребенка, сообщает kp.ru .

Понаровская — не единственная российская звезда, которой пришлось пережить трагедию потери ребенка. Так, актриса Ирина Безрукова похоронила своего 25-летнего сына в 2015 году. Молодого человека нашли без чувств в его квартире. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Актер Дмитрий Певцов лишился сына Даниила 12 лет назад. Молодой человек погиб в результате несчастного случая на вечеринке с одноклассниками.

Еще одна трагедия произошла в семье актрисы Елены Захаровой. В 2011 году ее новорожденная дочь Анна-Мария скончалась от менингококка — тяжелой инфекции.