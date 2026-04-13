«Толстожопые насыпают»: известный хореограф оскорбил беременную танцовщицу

Профессиональный хореограф, музыкант и продюсер Эрик Магаев (DJ M.E.G.) оказался в центре скандала. Он нелестно отозвался о танцовщице одного из коллективов, участвующих в конкурсе Frame Up. Он назвал девушку «толстожопой», а оказалось, что она на третьем месяце беременности.

Магаев в социальных сетях обсудил выступление коллектива и фигуру одной из участниц. Тренер команды встала на защиту девушки. Она заявила, что никто не имеет права оскорблять женщин, какого размеры они бы ни были.

Оказалось, что это не первый конфликт с участием Магаева. Пользователи Сети призвали вовсе отменить хореографа за неподобающие высказывания, другие заявили, что артист всегда такой, поэтому стоить принять и простить ему такие вольности.

При этом на другом видео DJ M.E.G. активно защищает женский пол. Он убеждает парней, что они обязаны содержать девушек, с которыми встречаются.

«Независимо от того, будут ли у тебя с этой девчонкой отношения какие-то, веди себя достойно. Не надо думать: „Вот, она за мой счет похавала, а ее так и не в*****“. Не будь таким позорным!» — эмоционально высказался артист в социальных сетях.

