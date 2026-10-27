Тодоренко видит каждый день: у Топалова на теле есть тату с именем бывшей жены

Певец Влад Топалов до сих пор ходит с татуировкой на теле, посвященной бывшей жене. Об этом рассказала его нынешняя супруга Регина Тодоренко в эфире шоу «Ставка на любовь», сообщает «СтарХит» .

Артист в 2015 году женился на Ксении Данилиной. Однако уже через полтора года пара распалась. По словам Влада Топалова, они с экс-возлюбленной поспешили со свадьбой и оказались не готовы уступать друг другу в семейной жизни.

В 2018 году артист женился на Тодоренко. У пары есть трое детей. Вот только татуировку в честь бывшей жены Топалов до сих пор не свел.

«У него есть тату с именем бывшей, которое он даже не зачеркнул», — призналась Тодоренко.

Ведущая пошутила, что каждый день любуется на тату и вспоминает о прошлом супруга.

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