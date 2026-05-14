«То еще приключение»: психолог заявила о риске для дочери певицы Славы

Клинический психолог Аделина Панина заявила, что эпатажный образ жизни певицы Славы может повлиять на ее дочерей и их отношения с матерью, сообщает «Абзац» .

Дочь певицы Славы Александра Морозова ранее призналась, что часто ссорится с матерью, но первой идет на примирение. Сама артистка известна эпатажным поведением — она нередко появляется на публике с бокалом алкоголя и устраивает эмоциональные сцены.

Клинический психолог Аделина Панина считает, что такая модель поведения отражается на детях.

«Быть дочерью известной, эпатажной артистки — то еще приключение. Тут и публичность, и чужие взгляды, и постоянный вопрос: „А где в этом всем я сама?“ Это отдельная история, которая накладывает очень глубокий отпечаток. Ребенок в такой семье видит всякое. И это „всякое“ никуда не девается, оно живет внутри и рано или поздно дает о себе знать», — отметила эксперт.

По словам Паниной, дети из подобных семей либо полностью закрываются и становятся противоположностью родителя, либо повторяют его путь.

«Судя по тому, что мы видим: Александра снимается, поет, хочет выступать. Скорее всего, она выбрала путь повторения материнского сценария, и это неплохо само по себе. Вопрос в том, что именно она берет из этого сценария. Каждому человеку важно работать с такими унаследованными паттернами. <…> Осознать этот сценарий — уже половина работы», — заключила психолог.

У Славы две дочери: Александра от ресторатора Константина Морозова и Антонина от бизнесмена Анатолия Данилицкого. В 2023 году Александра родила сына Арсения, сделав певицу бабушкой.

