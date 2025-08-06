Тишина, покой и дача: как российские звезды отдыхают летом

С приближением окончания летнего сезона тем, кто еще не успел полноценно отдохнуть, стоит поторопиться. Российские звезды рассказали, что чаще всего предпочитают отдыхать летом в уединении, когда можно просто полежать, почитать книгу, поспать днем или побыть на природе на собственном дачном участке, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам певца Родиона Газманова, правильная организация отдыха критически важна для поддержания энергии. Он поделился, что после десятилетия непрерывной работы без отпусков столкнулся с профессиональным выгоранием и восстанавливался в течение 2 лет. Теперь артист выделяет 1-2 дня в неделю, когда его нельзя беспокоить по рабочим вопросам, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился своими взглядами на полноценный отдых. По его мнению, восстановить силы можно двумя принципиально разными способами. Для эффективного восстановления он предпочитает либо спокойное времяпрепровождение с книгой у камина и послеобеденным сном в тихой обстановке, либо активные занятия.

Певица и телеведущая Анжелика Пушнова (PushNova) использует разные методы восстановления после рабочих дней. PushNova рассказала о своей жизни, полностью посвященной работе. Для восстановления сил она прежде всего полагается на сон. Когда отдохнуть не получается, Анжелика предпочитает уединение: чтение или прогулки в парке вдали от шума и суеты. Она отметила, что тишина особенно помогает восстановиться после постоянной активности.

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, поделилась, что самым ценным отдыхом для нее является время, проведенное с дочерьми Машей и Сашей. По словам артистки, она предпочитает активные спортивные занятия, такие как бокс и теннис, которые способствуют лучшему контролю над телом и формируют дисциплину.

Вечера в семье Максимовой наполнены творчеством. Семья часто устраивает домашние представления и уделяет время играм с многочисленными домашними питомцами.

Известная актриса Эвелина Бледанс считает, что летний досуг лучше всего проводить, занимаясь огородными работами на даче. Она поделилась, что после напряженных съемок регулярно посещает свой земельный участок.

На природе Бледанс не только наслаждается цветочным ароматом, но и активно занимается садоводством — борется с вредителями, удаляет сорняки, собирает урожай ягод и поливает грядки. По словам актрисы, физическая работа на свежем воздухе помогает ей отвлечься от профессиональных забот и достичь состояния расслабления.