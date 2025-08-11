Тимати показал первое фото с дочерью от Валентины Ивановой и назвал имя малышки

Фото - © Страница Тимура Юнусова (Тимати) в Инстаграм* @timatiofficial/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Не так давно рэпер Тимати стал отцом в третий раз. Валентина Иванова подарила ему дочь. Музыкант поделился фотографией с новорожденной малышкой, сообщает «СтарХит» .

Невеста рэпера родила 2 августа в одной из московских клиник. Тимати опубликовал в личном блоге черно-белый кадр с ребенком. На фото музыкант позирует вместе с возлюбленной и дочкой. Родители дали малышке необычное имя — Эмма.

Подписчики оставили восторженные комментарии под постом Тимати. Они поздравили пару с рождением дочери и пожелали влюбленным счастья и любви.

У Тимати также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Валентина Иванова стала матерью впервые.

Ранее возлюбленная Тимати заявила о сильных отеках, которые появились у нее на последнем этапе беременности. Девушка жаловалась на то, что из-за большого живота у нее болела спина.