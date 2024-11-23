«Тихое место 2»: нижегородский режиссер представил продолжение фильма

И первый, и второй фильмы — мелодрама, комедия и вестерн одновременно. В новой картине героиня фильма по имени Милена вынуждена вернуться из деревни в город: там она сразу же попадает в историю, связанную с ее прошлым.

Съемки фильма проходили в Чкаловском и Богородском районах Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде, а также в городе Дзержинске. Персонажами фильма снова стали участники цыганского ансамбля «Рада» и его руководитель — Елена Лазаренко.

Ранее в подмосковной Балашихе показали документальный фильм «Непридуманные истории. Московская область», посвященный региону. Его снимали в нескольких городах Подмосковья. В закрытом показе принимали участие герои фильма и представители спортивных организаций.