«Тихое место 2»: нижегородский режиссер представил продолжение фильма
Нижегородский режиссер Александр Кондратенко представил продолжение проекта «Тихое место» — «Тихое место 2. Добрыня», сообщает pravda-nn.ru.
И первый, и второй фильмы — мелодрама, комедия и вестерн одновременно. В новой картине героиня фильма по имени Милена вынуждена вернуться из деревни в город: там она сразу же попадает в историю, связанную с ее прошлым.
Съемки фильма проходили в Чкаловском и Богородском районах Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде, а также в городе Дзержинске. Персонажами фильма снова стали участники цыганского ансамбля «Рада» и его руководитель — Елена Лазаренко.
Ранее в подмосковной Балашихе показали документальный фильм «Непридуманные истории. Московская область», посвященный региону. Его снимали в нескольких городах Подмосковья. В закрытом показе принимали участие герои фильма и представители спортивных организаций.