Фильм «Непридуманные истории» показали в ДК «Кучино»

Документальный фильм «Непридуманные истории. Московская область» снимали в нескольких городах Подмосковья. В Балашихе съемки проходили летом 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В закрытом показе приняли участие герои фильма, представители спортивных федераций, лучшие спортсмены региона, представители органов местной власти, школьники, представители культурной сферы, лидеры мнений, социально активные граждане.

Присутствующих приветствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Вадим Снегирев.

«Замечательный фильм. До сих пор мурашки по коже. Особенно приятно было видеть на экране нашу прославленную чемпионку Елизавету Прохорову. Отдельное спасибо хочется сказать организаторам проекта за такие потрясающие фильмы. Хочу пожелать вам дальнейшего процветания, как можно больше создать подобных фильмов о великих и прославленных чемпионах нашей необъятной Родины», — сказал Вадим Снегирев.

Фильм, снятый автономной некоммерческой организацией «Спортивная хроника» в рамках реализации гранта Президентского фонда культурных инициатив, посвящен Московской области. Лента включает в себя три сюжета.

В 2023 году АНО «Спортивная хроника», целью которой является популяризация спорта, физической культуры и здорового образа жизни, выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом серии документальных фильмов «Непридуманные истории». Цель проекта — поспособствовать сохранению, росту и развитию документального кино. Именно оно помогает взглянуть на различные ситуации глазами живого человека, разделить с ним причины поступков, стремление к достижению новых высот и саморазвитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.