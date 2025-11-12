«Теплый и романтичный»: певец Асадуллин рассказал о своем отношении к Петербургу

Народный артист Татарстана, заслуженный артист РСФСР, певец Альберт Ассадулин заявил, что Институт музыки, театра и хореографии Российского педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где он преподает, для себя считает продолжением собственного жизненного пути: эта работа для него — возможность передавать свой опыт юным, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мой Петербург — теплый, романтичный, каким, наверное, я и сам являюсь. В нем сближаются близкие по душевным и духовным качествам люди», — также отметил артист.

Он считает, что физически родился в Казани, а духовно-интеллектуально — в Петербурге. Первый раз певец оказался в этом городе на зимних каникулах на втором курсе художественного училища и влюбился в него мгновенно.

На вопрос о счастье Асадуллин ответил, что для него это ситуация, «когда ты нужен». Речь и о родителях, и о детях, о друзьях, близких и зрителях.

