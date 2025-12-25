Теперь они вместе: Юлия Меньшова высказалась после смерти Алентовой

Юлия Меньшова о смерти Алентовой: теперь они с отцом вместе

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала смерть Веры Алентовой в своем Telegram-канале . Она написала, что «мамы больше нет».

«Теперь они — вместе», — добавила Меньшова.

Актриса прикрепила пять трогательных фотографий родителей. На них Алентова вместе с Владимиром Меньшовым. Его не стало в июле 2021 года.

Актриса умерла 25 декабря в 83 года. Ей стало плохо во время прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Артистку вынесли из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского на носилках.

Скорая привезла Алентову в больницу. Однако врачи спасти ее не смогли.

Алентова умерла из-за острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Церемонию прощания с народной артисткой России организуют в Театре имени Пушкина в Москве.

Народная артистка РФ стала известна во всем мире благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит». Его снял Владимир Меньшов. Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

