Врачи боролись за жизнь Веры Алентовой практически час

Доктора боролись за жизнь народной артистки России Веры Алентовой около часа. Они пытались спасти ее по дороге от театра имени Маяковского до ГКБ №1 и в реанимации в Москве, сообщает Mash .

Вере Алентовой поплохело во время похорон актера Анатолия Лобоцкого. Женщину пришлось быстро госпитализировать.

Через 22 минуты после того, как Алентову поместили в скорую, у нее остановилось сердце. Артистку пытались полчаса реанимировать в больнице, вернуть сердцебиение, но не получилось. Выяснилось, что уровень сахара в крови был критический.

Алентова умерла из-за острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Церемонию прощания с народной артисткой РФ проведут в Театре имени Пушкина в Москве.

Алентова — народная артистка России. Ей было 83 года. Она прославилась во всем мире благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит». Его снял Владимир Меньшов. Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.