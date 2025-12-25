сегодня в 15:07

Прощание с Верой Алентовой пройдет в Московском театре имени Пушкина

Церемонию прощания с народной артисткой России Верой Алентовой проведут в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Об этом ТАСС рассказал худрук Евгений Писарев.

Алентова умерла 25 декабря. Ей было 83 года.

Женщине поплохело во время прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Оно проходило 25 декабря.

Алентову вынесли из Московского академического театра имени Владимира Маяковского на носилках. Скорая отвезла женщину в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Вера Алентова — народная артистка РФ. Она стала известной во всем мире благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит», снятом Владимиром Меньшовым. Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

