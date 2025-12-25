Врачи не смогли спасти: скончалась Вера Алентова

сегодня в 14:51

Не стало актрисы театра, кино и телевидения Веры Алентовой. Она скончалась на 84-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Артистка почувствовала себя плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которое проходит 25 декабря. Веру Алентову вынесли из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского на носилках.

Скорая доставила ее в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Вера Алентова снималась в таких лентах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Она также более полувека служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, была театральным педагогом.

Вера Алентова — народная артистка РФ. Ее супруг — режиссер Владимир Меньшов, который ушел из жизни 5 июля 2021 года. У пары есть дочь, актриса Юлия Меньшова.

