Тематические мастер-классы и спортивные активности подготовили для жителей Солнечногорска

С 24 по 28 сентября в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел» в Солнечногорске проведут бесплатные мероприятия для детей и взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей муниципалитета предусмотрены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, в ходе которых можно будет создать осенние букеты, поделки и расписать предметы, ярмарка мастеров «Осенний вернисаж» и настольные игры. Любители активного образа жизни смогут принять участие в утренней зарядке, спортивной тренировке, зумбе, еженедельном забеге «5 верст» и посетить веревочный парк.

«Осенняя программа продолжает традиции активного отдыха в парковых пространствах округа. Мы предлагаем солнечногорцам разнообразные форматы досуга — от творческих мастер-классов до спортивных активностей, что позволяет каждому найти занятие по интересам», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.