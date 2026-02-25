«Тело ощущается на 80 лет»: Полина Гагарина пожаловалась на плохое состояние

Российская певица Полина Гагарина пожаловалась на неважное самочувствие. Она сделала заявление в одной из соцсетей, сообщает Super.ru .

Певица недавно вернулась из отпуска, однако поделилась с фанатами, что его будто и не было. Также она отметила, что на фоне работы без выходных чувствует себя на 80 лет.

«Из новостей: без выходных, зима задолбала, отпуска будто никогда и не было, тело ощущается на 80 лет. Спасибо за внимание», — отметила артистка.

Ранее Полина Гагарина задолжала налоговой 10 миллионов рублей. Из-за этого счета ее компаний могут попасть под блокировку.

