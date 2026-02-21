Полина Гагарина задолжала ФНС 10 миллионов рублей

По итогам 2024 года компании «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком» принесли Гагариной 450 млн рублей выручки. Фирмы используют упрощенную систему налогообложения и работают через несколько юрлиц. Благодаря этому, несмотря на превышение лимита в 200 млн рублей, в 2024 году они заплатили всего 15 млн рублей.

При этом ИП Гагарина и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — разделены, но формально занимаются схожей деятельностью — исполнительским искусством. В связи с этим к Гагариной могут возникнуть вопросы со стороны органов в дроблении бизнеса.

Автором многих хитов 38-летней артистки является продюсер Константин Меладзе. В реестре РАО он числится автором музыки и текстов песен «Спектакль окончен», «Нет», «Я тебя никогда не прощу» и аранжировки «Кукушки» Цоя. Брат Валерия Меладзе получает доход от треков, которые крутят на радио и стримингах.

