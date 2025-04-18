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Телеведущий Николай Дроздов стал значительно ниже из-за остеопороза

Рост 87-летнего телеведущего Николая Дроздова уменьшился на 10 сантиметров. У него серьезное заболевание скелета — остеопороз, сообщает Mash .

До этого рост Дроздова составлял 180 сантиметров. Теперь он уменьшился до 170.

Остеопороз у телеведущего обнаружили пять лет назад. Недуг приводит к тому, что кости у человека оказываются «слабыми» из-за дефицита кальция. Следовательно, появляются неприятные ощущения в суставах, позвоночник становится кривым, масса вместе с ростом уменьшаются.

Ранее Дроздов вернулся к занятиям спортом. До этого знаменитому телеведущему был диагностирован рак предстательной железы.