Телеведущий Николай Дроздов стал значительно ниже из-за остеопороза
Рост 87-летнего телеведущего Николая Дроздова уменьшился на 10 сантиметров. У него серьезное заболевание скелета — остеопороз, сообщает Mash.
До этого рост Дроздова составлял 180 сантиметров. Теперь он уменьшился до 170.
Остеопороз у телеведущего обнаружили пять лет назад. Недуг приводит к тому, что кости у человека оказываются «слабыми» из-за дефицита кальция. Следовательно, появляются неприятные ощущения в суставах, позвоночник становится кривым, масса вместе с ростом уменьшаются.
Ранее Дроздов вернулся к занятиям спортом. До этого знаменитому телеведущему был диагностирован рак предстательной железы.