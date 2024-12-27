Николай Дроздов чувствует себя лучше и вернулся к занятиям спортом
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Супруга 87-летнего телеведущего Николая Николаевича Дроздова, Татьяна Петровна, рассказала, что знаменитый ведущий и зоологу стал чувствовать себя намного лучше, он смог сменить постельный режим на активную жизнь и снова вернулся к регулярным тренировкам, пишет SHOT.
Каждый день Николай Дроздов уделяет полчаса занятия на велотренажере на своей даче. Члены его семьи хотят подарить ему еще один, но со специальной спинкой, чтобы он также мог тренироваться в своей квартире в столице.
Новый год Николай с женой планирует встретить на даче. Татьяна не любит покупные салаты, поэтому готовить стол будет своими силами.
Самые любимые салаты Дроздова - оливье с курицей и селедка под шубой. Кроме того, супруги давно отказались от алкоголя, поэтому бой курантов Дроздовы встретят без традиционного шампанского.
Ранее знаменитому телеведущему был диагностирован рак предстательной железы. Дроздов обратился в стационар для планового лечения, где ему провели обследование и назначили цикл гормонотерапии.
Из-за курса у зоолога было повышенное чувство утомляемости, поэтому большую часть дня он проводил в постельном режиме.