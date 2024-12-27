Николай Дроздов чувствует себя лучше и вернулся к занятиям спортом

Супруга 87-летнего телеведущего Николая Николаевича Дроздова, Татьяна Петровна, рассказала, что знаменитый ведущий и зоологу стал чувствовать себя намного лучше, он смог сменить постельный режим на активную жизнь и снова вернулся к регулярным тренировкам, пишет SHOT .

Каждый день Николай Дроздов уделяет полчаса занятия на велотренажере на своей даче. Члены его семьи хотят подарить ему еще один, но со специальной спинкой, чтобы он также мог тренироваться в своей квартире в столице.

Новый год Николай с женой планирует встретить на даче. Татьяна не любит покупные салаты, поэтому готовить стол будет своими силами.

Самые любимые салаты Дроздова - оливье с курицей и селедка под шубой. Кроме того, супруги давно отказались от алкоголя, поэтому бой курантов Дроздовы встретят без традиционного шампанского.

Ранее знаменитому телеведущему был диагностирован рак предстательной железы. Дроздов обратился в стационар для планового лечения, где ему провели обследование и назначили цикл гормонотерапии.

Из-за курса у зоолога было повышенное чувство утомляемости, поэтому большую часть дня он проводил в постельном режиме.