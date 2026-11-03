Технический музей показал нижегородцам двух старинных кукол

В Нижнем Новгороде Технический музей представил куклу со встроенным фонографом и механическую куклу, которая играет с марионеткой. Об экспонатах рассказал директор и основатель музея Вячеслав Хуртин, сообщает pravda-nn.ru .

Механическую куклу — автоматон — изготовили во Франции в 1889 году. Она принадлежала Сергею Образцову, а после смерти артиста попала к московскому коллекционеру. Хуртин выкупил ее для музея. Механизм требовал ремонта: части деталей не хватало, другие сохранили следы неумелого вмешательства. Специалисты восстановили его.

Кукла в образе девочки в платье и шляпке управляет марионеткой-клоуном, периодически поднимает голову и смотрит на посетителей стеклянными глазами. Теперь директор планирует сделать защитный футляр для перевозки экспоната.

Вторую куклу создали в Америке в 1920-х годах. Внутри установлен фонограф с маленькими фоноваликами для записи песен или коротких сказок. Кукла воспроизводит английскую речь, но из-за износа записи трудно понять, говорит она или поет.

Хуртин приобрел ее у московского коллекционера, у которого она несколько десятилетий пролежала в ящике. Первоначальное платье рассыпалось, и директор купил другое старинное платье на кукольном аукционе в Германии.

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