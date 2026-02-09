Театр «Русский балет» выступил для участников СВО и ветеранов в Королеве

Артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» 6 февраля представили программу «Вечер одноактных балетов» для более 500 зрителей, среди которых были участники СВО, военные ветераны и школьники, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выступление театра «Русский балет» прошло на сцене Центрального дворца культуры имени М.И. Калинина в Королеве. В программу вошли два хореографических произведения: балет Михаила Фокина на музыку Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и балетная сюита на музыку Людвига Минкуса «Дон Кихот».

В балете «Шехеразада» ведущая солистка Анна Геладзе дебютировала в партии Зобейды, ее партнером стал Георгий Сорокин (Золотой раб), а Владислав Позднышев исполнил роль Евнуха. Балетная сюита «Дон Кихот» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева вызвала горячий прием публики. Партию Китри исполнила лауреат международных конкурсов Алена Таценко, Базиля — заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, Уличной танцовщицы — Ирина Тябликова, Эспада — Алексей Еров.

К спектаклям артистов готовили заслуженные артисты России Ольга Коханчук, Яна Казанцева, Дмитрий Проценко и Светлана Устюжанинова.

Особое внимание уделили приглашенным участникам СВО, военным ветеранам и организованным группам школьников. Среди гостей были воспитанники танцевальных коллективов учреждения дополнительного образования «Центр Гармония» с педагогом Юлией Шевелевой, ранее выступавшей в первом составе театра. Театр и центр «Гармония» связывает многолетнее творческое сотрудничество: юные танцоры не раз участвовали в постановках на московских сценах вместе с профессионалами «Русского балета».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.