Театр «Русский балет» гастролирует в 13 городах Израиля

Фото - © Московский областной государственный академический театр "Русский балет" им. В. Гордеева

сегодня в 16:23

Московский областной театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева с 20 октября по 4 ноября представляет в Израиле «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу» П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программу гастролей в 13 городах выбрали по пожеланию организаторов Дней русской культуры в Израиле. Билеты раскупили задолго до первых выступлений.

Тур открылся в Культурном центре Ашдода «Спящей красавицей» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. В Модиине и Беэр-Шеве труппа показала «Лебединое озеро». Впереди — Хайфа, Тель-Авив и Иерусалим. Гастроли завершатся 4 ноября в Центре сценических искусств Герцлии — одном из самых престижных концертных залов страны.

В поездке участвуют заслуженные артисты РФ Дмитрий Котермин и Светлана Устюжанинова, лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, Екатерина Нечаева, Анна Геладзе, Антон Косинов, Фарходжон Камолов, Александр Зубов, Алексей Рыбин и другие.

Художественный руководитель театра Вячеслав Гордеев рассказал, что коллектив впервые приехал в Израиль в 1990-е годы, а в последнее время выступает здесь ежегодно и собирает полные залы. Труппа привозит сильнейших исполнителей, вместе с признанными мастерами выступает молодежь.

«Здесь к нам очень хорошо относятся — с огромным теплом и любовью», — отметил Гордеев.

В «Спящей красавице» Екатерина Макеева успешно дебютирует в главной партии — одной из самых трудных в классическом репертуаре. Анна Геладзе впервые исполнила партию Феи Сирени, Антон Косинов — Феи Карабос, Алексей Рыбин — Каталабюта.

По словам Гордеева, продолжительность зарубежных гастролей не сократилась. Театр чаще ездит в Китай, развивает сотрудничество с Вьетнамом и Индией. В графике появились бывшие республики СССР, откуда поступает много приглашений показать «Щелкунчика» к новогодним праздникам.

В этом году театру исполнилось 45 лет. Юбилейное торжество состоится 23 ноября на сцене театра имени Моссовета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.